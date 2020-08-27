До чого ж талановита жінка

Російська актриса і співачка Крістіна Орбакайте захопила яскравими образами, що запам'ятовуються

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 49-річна зірка опублікувала колаж з фотографіями своїх найвідоміших ролей в кіно. Більшість шанувальників люблять Христину як дочку Алли Пугачової і популярну співачку, але, як відомо, з самого дитинства Орбакайте грає в кіно і театрі.

Артистка не стала присвячувати своє життя одному з мистецтв, тому вміло балансує між кіно, естрадою і театром.

Фотографії Орбакайте опублікувала на честь Дня кіно. Нагадаємо, що найпершою і проривною для Христини стала роль у фільмі «Опудало». Після нього її визнали, як актрису.

Шанувальникам дуже сподобалася ретроспектива. За 50 хвилин фото зібрало понад 9 тисяч лайків. У коментарях Христині залишили масу компліментів.

"Найулюбленіша Ваша роль у фільмі "Опудало", "дуже люблю фільми з вашою участю, Ви прекрасна актриса"," чудові фільми!!! Прекрасне виконання. У дитинстві вражена була фільмом "Опудало". Христина, спасибі вам!", "Дуже красива!!! У "Опудало" чудово-обоятельно мила", "етапи великого шляху», «як-ніби це було вчора», "Христина, 2 зверху і 5 знизу копія Алла Борисівна", - пишуть користувачі мережі.

Додамо, що на фото Крістіна позувала в капелюсі з пір'ям, в хутрах, а також в сучасних костюмах.

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