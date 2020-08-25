Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте захопили видом на маловідомому фото

Як передає Politeka.net, знімок з'явився в Instagram на фан-сторінці, присвяченій Примадонні.

На архівній фотографії зіркові мати і дочка позують зі схожими пишними зачісками, в чорних нарядах. І навіть колір помади у них схожий.

При цьому Орбакайте доповнила образ сережками-хрестами, а Пугачова масивними золотими ланцюгами.

Виглядає, як ніби Орбакайте скопіювала стиль Примадонни, якій більш властиві подібні зухвалі наряди і зачіски.

На знімок бурхливо відреагували в мережі. Хтось пише, що взагалі вперше бачить такий кадр. Шанувальники Пугачової і Орбакайте захоплюються співачками, відзначаючи, що на цій фотографії вони надзвичайно схожі.

"Ось таких фото я ще не бачила«," красуні!", "Клас»,"тут взагалі сильно схожі", "Мамина радість", "як тут схожі", "як схожі, лялечки", "дуже схожі", "як дві сестрички", "Ух ти, красуні!!!👍" ,- пишуть у коментарях.

Нагадавши, у мережі видали скандальну правду про спорідненість дочок Пугачової: "як вони можуть бути схожі, якщо…»

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