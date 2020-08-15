Шанувальники вирішили порівняти дочок Алли Пугачової Христину Орбакайте і Лізу Галкіну

Як повідомляє Politeka.net, на одному з фан-аккантів Лізи з'явився колаж, на якому була відображена Христина і Ліза.

"Сестрички. Схожі?",- підписали фото у фан-акаунті.

За день фото зібрало понад 16 тисяч лайків. Під постом розгорілася бурхлива дискусія з приводу того, чи є Ліза рідною сестрою Христини. Більшість шанувальників порахували, що дівчата не схожі, так як не є біологічними сестрами. Але багато хто відзначив, що схожості немає через те, що Орбакайте схожа на свого батька. Ще частина шанувальників зійшлася на тому, що це особиста справа зіркової сім'ї.

"Як вони можуть бути схожі, якщо у них різні батьки... і тато і мама», «Ліза копія мама, а Христина схожа на тата", "навіщо порівнювати, і постійно розбурхувати цю тему. Обидві красуні. Незрозуміло, для чого кожен раз виставляються ці фото порівняння», «Неее, Христина на тата свого схожа, а Ліза на Аллу», «яким місцем вони сестрички», «не важливо, схожі вони чи ні, важливо, що вони рідні», «Ну скільки можна, ні звичайно зооовсім», «схожі, як свиня з їжаком», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, багато шанувальників досі не вірять в те, що Пугачова біологічна мати двійнят Лізи і Гаррі.

Нагадаємо, що дітей Галкіна з легкістю затьмарила підросла внучка Пугачової: "Ліза, звичайно, хороша, але...".

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін і Кіркоров не стримали емоцій, дізнавшись про важливі зміни в сім'ї Орбакайте: "Surprise!".

Також Politeka писала, що Орбакайте приголомшила новиною про сольну кар'єру дочки, Галкін оцінив.