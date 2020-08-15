Шанувальники вирішили порівняти дочок Алли Пугачової Христину Орбакайте і Лізу Галкіну
Як повідомляє Politeka.net, на одному з фан-аккантів Лізи з'явився колаж, на якому була відображена Христина і Ліза.
"Сестрички. Схожі?",- підписали фото у фан-акаунті.
За день фото зібрало понад 16 тисяч лайків. Під постом розгорілася бурхлива дискусія з приводу того, чи є Ліза рідною сестрою Христини. Більшість шанувальників порахували, що дівчата не схожі, так як не є біологічними сестрами. Але багато хто відзначив, що схожості немає через те, що Орбакайте схожа на свого батька. Ще частина шанувальників зійшлася на тому, що це особиста справа зіркової сім'ї.
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"Як вони можуть бути схожі, якщо у них різні батьки... і тато і мама», «Ліза копія мама, а Христина схожа на тата", "навіщо порівнювати, і постійно розбурхувати цю тему. Обидві красуні. Незрозуміло, для чого кожен раз виставляються ці фото порівняння», «Неее, Христина на тата свого схожа, а Ліза на Аллу», «яким місцем вони сестрички», «не важливо, схожі вони чи ні, важливо, що вони рідні», «Ну скільки можна, ні звичайно зооовсім», «схожі, як свиня з їжаком», - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, багато шанувальників досі не вірять в те, що Пугачова біологічна мати двійнят Лізи і Гаррі.
Нагадаємо, що дітей Галкіна з легкістю затьмарила підросла внучка Пугачової: "Ліза, звичайно, хороша, але...".
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