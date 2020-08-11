Російська співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками радісною новиною

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото своєї молодшої доньки Клавдії Земцової. Дівчинка виглядала дуже дорослою, її обличчя і волосся відфотошопили. Незважаючи на те, що Клаві всього 8 років, на фото вона виглядала як підліток.

«У нас радісна новина! Клавочка записала пісню іспанською мовою! Тепер її можна почути і завантажити на всіх платформах))», - підписала фото щаслива мати.

За 15 хвилин пост Христини зібрав майже 3 тисячі лайків і цілу купу компліментів і поздоровлень. Не став мовчати Максим Галкін, який оцінив пост і написав «Вау» під фото.

"Дівчинка, яка співає", "Бабку переплюне скоро", " тільки прослухала) як здорово!!! І мову цю обожнюю", "що сказати талановита сім'я", "яка вона красива!!!! Нехай дівчинка буде щаслива все життя", "Ого!!! Ось це новини", "Господи, як же сильно схожа на бабусю в молодості. Ось, що значить гени", "у талановитої мами і діти талант","вилита бабуся Алла","Династія триває!» ,- пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що старший син Орбакайте Микита Пресняков теж співає. У нього навіть є своя група.

Нагадаємо, що дітей Галкіна з легкістю затьмарила внучка Пугачової: "Ліза, звичайно, хороша, але...".

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