Популярна модель Жизель Олівейра, яка є представницею Victoria's Secret, похвалилася апетитними формами в білому топі

Як передає Politeka.net, свіжі фото з'явилися у зірки в Instagram. Красуня зняла себе крупним планом. Вона була одягнена в білу майку, яка більше була схожа на топ. Під низ модель не стала надягати білизну, тому через тонку тканину можна було розгледіти принади красуні.

"Цей лук для Брітні, нашої ікони стилю з кінця 90-х», - підписала знімок Жизель, натякаючи, що одягла топік, як у поп-діви Брітні Спірс.

За годину її фото зібрало понад 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Дивовижна краса», «Мені сподобалося, наскільки ти ідеальна», «Такі красиві і найкращі ідеальні пози», «Пишність», «Солодкі губки», «Дивовижне обличчя», «Люблю цей макіяж! Зроби урок»,«Так красиво, люблю твій гламур», «Така мила красива чудова гаряча малишка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра похвалилася ідеальними вигинами в крихітному вбранні. Знаменитість позувала в тісному топі, у якого замість лямок були ланцюги. Красуня дивилася в дзеркало, проте через відображення здавалося, що її погляд спрямований прямо в кадр.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра зняла навіть білизну і показала найпотаємніше на камеру: «сенсаційна краса».

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра вразила розпусною позою в купальнику:"солодкий ракурс".

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра посвітила пружностями в нижній білизні:"вона ангел".