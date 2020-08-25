27-річна бразильська модель Жизель Олівейра, яка прославилася завдяки участі в показах Victoria's Secret, блиснула розкішною фігуркою

Як передає Politeka.net, модель поділилася архівними кадрами з показу Victoria's Secret, в якому вона представляла неймовірно красиві наряди. Дівчина позувала в білому корсеті з пір'ям і величезними ангельськими крилами. Також вона виходила на подіум в грайливій міні-спідниці, бюстгальтері і кофтиною з вишивкою.

За три години пост моделі подивилися більше 25 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Богиня», «Нереально», "дивовижна", "я вас всіх люблю. Що стосується вас, то і всередині, і фігура дуже красиві", "відмінно", «вона ангел, красуня», «я дивився на всіх і був дуже щасливий, коли ти прийшла", " білі великі крила... моя улюблена", "Ти така мила. Ти повинна носити крила", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра вразила «звіриною» пристрастю на нових фото. Красуня одягла сукню з тигровим принтом. Вона позувала біля стіни, спокусливо вигнувшись. Обтягуючий наряд вигідно підкреслив красиву фігуру зірки. У коментарях їй залишили компліменти.

"Ти почуєш мій рев", "Королева тигрів", "Яка жінка, моя Бразилія", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра засвітила найсмачніші місця в топі без білизни:"ось пустунка".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра одягла соковиті форми в тісний топ з ланцюгами: "Світишся, як діамант!».

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра зняла навіть білизну і показала найпотаємніше на камеру: «сенсаційна краса».