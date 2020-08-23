Популярна супермодель Victoria's Secret Жизель Олівейра без білизни посвітила неймовірними вигинами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це одна з моїх улюблених фотосесій, які я коли-небудь робила за свої десять років роботи моделлю», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Олівейра позує повністю без білизни, ефектно сівши в кріслі. При цьому пікантні місця красуня вирішила прикрити за допомогою стікерів.

А на іншій фотографії Олівейра також без білизни, але вже лежачи на животі показує, як виглядає королівський погляд.

«Королева», «це так красиво», «така природна», «вогонь!», «сенсаційна Краса», «вау, як гаряче виглядаєш», «ти моя муза», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали раніше, модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свою шикарну фігуру.

Знаменитість регулярно балує шанувальників різними знімками в гарячих образах. На одному з недавніх фото модель постала у відвертому топі.

Ангел позувала біля вікна, роблячи селфі на витягнутій руці. Білий топік обтягнув красиві груди зірки. Грайлива Довжина одягу дозволила помилуватися оголеними частинами тіла.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра подражнила апетитними булочками в штанях для йоги:"кращий ракурс".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"справжня насолода".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки": "яка лапочка".