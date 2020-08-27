Популярная модель Жизель Оливейра, которая является представительницей Victoria’s Secret, похвасталась аппетитными формами в белом топе

Как передает Politeka.net, свежие фото появились у звезды в Инстаграм. Красотка сняла себя крупным планом. Она была одета в белую майку, которая больше походила на топ. Под низ модель не стала надевать белье, поэтому через тонкую ткань можно было рассмотреть прелести красотки.

«Этот лук для Бритни, нашей иконы стиля с конца 90-х», - подписала снимок Жизель, намекая, что надела топик, как у поп-дивы Бритни Спирс.

За час ее фото собрало более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Изумительная красота», «Мне понравилось, насколько ты идеальна», «Такие красивые и самые лучшие идеальные позы», «Великолепие», «Сладкие губки», «Удивительное лицо», «Люблю этот макияж! Сделай урок», «Так красиво, люблю твой гламур», «Такая милая красивая великолепная горячая малышка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра похвасталась идеальными изгибами в крохотном наряде. Знаменитость позировала в тесном топе, у которого вместо лямок были цепи. Красотка смотрела в зеркало, однако из-за отражения казалось, что ее взгляд направлен прямо в кадр.

Напомним, что Жизель Оливейра сняла даже белье и показала самое сокровенное на камеру: «Сенсационная красота».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра сразила развратной позой в купальнике: «Сладкий ракурс».

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра посветила упругостями в нижнем белье: «Она ангел».