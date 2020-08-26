Супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"День басейну-найкращий день", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що красуня поділилася знімком, на якому елегантно вмостилася на надувного лебедя, демонструючи на камеру розкішні форми в купальнику. На іншій фотографії Олівейра вже в повний зріст, задерши руку й елегантно поправляючи волосся.

«Солодкий ракурс. Слів немає. А лебідь тут явно зайвий», «насолоджуйся своїм днем, крихітко», «фантастична красуня», «вау, дуже круто виглядаєш», «до чого ж хороша», «як сонячно і солодко вийшли кадри», «хах, сімейний відпочинок. Що може бути краще», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорила ідеальною фігурою в сміливому костюмі.

Жизель любить балувати шанувальників відвертими позами на фото. Цей раз не став винятком. Красуня одягла коротенькі шортики, оголивши свої неймовірно красиві ніжки. Дівчата присіла, широко розставивши ноги. Поза вийшла дуже гарячою.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра подражнила апетитними булочками в штанях для йоги:"кращий ракурс".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"справжня насолода".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки": "яка лапочка".