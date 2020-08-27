39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, відома як ангел Victoria's Secret, блиснула фігурою в розкішному купальнику

Як передає Politeka.net, серія фотографій, зроблена на Мальдівах, з'явилася у моделі в Instagram. Красуня стояла на пірсі на тлі неймовірно красивої води. Вона була в синьому мініатюрному купальнику і різнобарвному халатику.

Алессандра розкрила халат заради пікантних кадрів і підняла вгору руки, щоб шанувальники змогли розгледіти її фігуру у всій красі. Жінка позувала з різних ракурсів, що привело фанатів у захват.

"Місце, де літо ніколи не закінчується", - підписала знімок зірка.

За 40 хвилин пост зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях моделі залишили масу приємних слів.

"Красуня з прекрасним видом», «славний ангел слави», «завжди виглядаєш ефектно», «Королева», «захоплююче красиво», «Океан виглядає шалено красиво», «Божественна красива модель», «найкрасивіша», "Русалка", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо приголомшила красою в мікроскопічному купальнику. Незважаючи на те, що моделі 39 років, її фігурі можуть позаздрити і 20-річні. Амбросіо зізналася, що Мальдіви – її улюблене місце.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в крихітних шортиках побешкетувала в червоному кабріолеті:"Ось це пристрасть".

А ще Politeka писала, що Алессандра Амбросіо полонила розміром "диньок" в сукні без білизни:"яскравіше, ніж золото".

Також Politeka повідомляла, що Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.