39-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, известная как ангел Victoria’s Secret, сверкнула фигурой в роскошном купальнике

Как передает Politeka.net, серия фотографий, сделанная на Мальдивах, появилась у модели в Инстаграм. Красотка стояла на пирсе на фоне невероятно красивой воды. Она была в синем миниатюрном купальнике и разноцветном халатике.

Алессандра распахнула халат ради пикантных кадров и подняла вверх руки, чтобы поклонники смогли рассмотреть ее фигуру во всей красе. Женщина позировала с разных ракурсов, что привело фанатов в восторг.

«Место, где лето никогда не заканчивается», - подписала снимок звезда.

За 40 минут пост собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях модели оставили массу приятных слов.

«Красавица с прекрасным видом», «Славный ангел славы», «Всегда выглядишь эффектно», «Королева», «Захватывающе красиво», «Океан выглядит безумно красиво», «Божественная красивая модель», «Самая красивая», «Русалка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио ошеломила красотой в микроскопическом купальнике. Несмотря на то, что модели 39 лет, ее фигуре могут позавидовать и 20-летние. Амбросио призналась, что Мальдивы – ее любимое место.

Напомним, что Алессандра Амбросио в крохотных шортиках пошалила в красном кабриолете: "Вот это страсть".

А еще Politeka писала, что Алессандра Амбросио пленила размером «дынек» в платье без белья: «Ярче, чем золото».

Также Politeka сообщала, что Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.