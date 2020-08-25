До чого ж гарна

39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яку знають, як ангела Victoria's Secret, приголомшила чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram модель опублікувала короткий ролик, на якому показала неймовірно красивий лук. Модель була одягнена в легке літнє плаття на тонких бретелях. Під сукню вона не стала надягати нижню білизну, що додало особливої пікантності її образу. Красуня показала себе з різних сторін, засвітивши свої апетитні "диньки".

"Золота година", - підписала ролик зірка.

За кілька годин пост зібрав понад 140 тисяч лайків. У коментарях гарячій красуні залишили масу компліментів.

"Ти чудово виглядаєш! Я б із задоволенням побував на Мальдівах. Схоже, ви чудово проводите час. Насолоджуйся", "дивовижна краса!", "Богиня!", "Ефектно», "так красиво", " гарне відео. Дуже мило", "абсолютна богиня", "Ангел", "Приголомшлива!", "Королева", «Абсолютно красиво», "ти сяєш яскравіше, ніж золото", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо приголомшила чуттєвим образом на атмосферних знімках. Модель позувала в розкішному кабріолеті червоного кольору, насолоджуючись моментом. Дівчина блиснула довгими ніжками в міні шортиках.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!".