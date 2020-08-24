Супермодель Алессандра Амбросіо, яка є колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, похвалилася фігурою в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах модель зображена під час відпочинку з сім'єю під час дня народження дочки. Як можна помітити, сімейство відпочиває на Мальдівах.

Амбросіо на камеру вирішила посвітити моментом, коли вона купалася з дітьми, випромінюючи красу й елегантність в одному купальнику.

Однак її шанувальники не могли висловитися про красу кумира, оскільки кадри вона викинула в Сторіс.

До цього ми розповідали, що ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо поділилася з шанувальниками найпотаємнішим

Зірка поділилася фото, на якому позувала поруч з сином і донькою. Красуня блиснула своєю ідеальною фігурою, засвітивши пишні груди в глибокому декольте. Крім цього, модель засвітила свої стрункі худі ніжки.

"Щасливого 4 липня!",- підписала пост модель.

Як відомо, 4 липня американці святкують День незалежності. Варто відзначити, що діти моделі були одягнені в кольорах американського прапора. У дочки на голові була одягнена Червона бандана, а на сина красувалася синя сорочка в зірочки.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо спокусила неймовірними розмірами в купальнику:"вогняна красуня".

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Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо на яхті засунула самий сік в мініатюрне бікіні: "я відпливаю...".