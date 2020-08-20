39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, відома як ангел Victoria's Secret, приголомшила чуттєвим образом на атмосферних знімках

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в розкішному кабріолеті червоного кольору.

Алессандра явно насолоджувалася моментом. Так, супермодель фотографувалася в темний час доби в припаркованій перед будинком машині - м'яке світло ліхтарів надало особливого настрою цим незвичайним знімкам.

На деяких кадрах Амбросіо стояла поруч з авто, продемонструвавши стрункі ніжки "від вух". На ній була смугаста блуза з "пишними" довгими рукавами і зухвалі мініатюрні шортики темно-синього відтінку. Розкішний лук доповнили смугасті босоніжки під стать блузі і невелика чорна сумочка.

Зірка підписала фото рядками з пісні:

"Маленький червоний корвет

Крихітко, Ти занадто швидкий

Маленький червоний корвет 🚘 💫 🎶 "

Користувачі кинулися коментувати побачене, щедро обдарувавши "ангела" приємними словами:

"дуууже красиво ❤️"

"Прекрасна ніч для їзди!"

"Я спробую приручити вашу маленьку червону машинку. ❤️"

"Гаразд, машина класна, але ... Я віддаю перевагу тобі, крихітко !! 💫👸🏼😉😘"

"Це фантастичні фотографії, і я бажаю вам доброї ночі, дорога Алессандра.🌙⭐️😘"

"Сподіваюся, в ній достатньо місця для ніг. 🔥❤️"

"Червона пристрасть🔥"

Раніше ми повідомляли, Амбросіо вразила формами в купальнику. Дівчина показала ефектне фото в Instagram, на якому пливла в басейні, задерши голову і витягнувши руки вздовж стегон і при цьому підставивши під камеру пружну "п'яту точку".

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