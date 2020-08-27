38-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу "Танці з зірками", здивував милим фото

Як передає Politeka.net, в Instagram у хореографа з'явилася серія знімків, на яких він стояв, притулившись до головного призу нового сезону шоу і омріяного трофею – кубку «Танців з зірками». Влад виглядав дуже щасливим, але все ж зробив сумну фізіономію, показавши, що дуже хоче цей кубок. Він сильно притиснув його до себе і дивився в кадр.

«А хто ж це щороку тримає в руках Кубок, жодного разу його не вигравши?!",- підписав знімок хореограф.

За три години його фото зібрало понад 3,4 тисячі лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Як же він Вам до лиця! Ідеально", "щаслива людина)))", "а Влад в двох іпостасях може тримати цей кубок: і як тренер і як учасник-танцюрист. Один з кращих!", "Точно не Наташа Могилевська", "а може знову все почати"," Ох! Зняти мені рочків так 30. Точно б», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Влад Яма брав участь у шоу як танцюрист в парі з Наталією Могилевською, але вони не перемогли в шоу. Зате це стало початком кар'єри Ями, який після шоу був суддею в численних проектах на «1+1» і СТБ.

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