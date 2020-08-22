Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська вразила зворушливим знімком з хореографом Владом Ямою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Яких зірок за масками в шоу "Маскарад" хотіли б побачити?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Могилевськаиі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
Безстрашний Лазарєв випустив на волю свого дикого звіра, потужне фото: "Боже, які..."
Зірка фільмів із "Квартал 95" показала свою квіточку прямо на березі моря: "Навіщо так..."
Шалений Кіркоров в обтягуючих плавках вразив Могилевську і коханця Бузової: "На куражі!"
Нацбанк прийняв важливе рішення щодо готівки, яке торкнеться всіх українців: "У вересні банкноти..."
«Поруч з ним розцвіла», «яка ви сяюча і позитивна»,» красиві ви разом😍», «Наталя, ваша пара найяскравіша була і є і буде👍 👍 👍, супер», «цікаво побачити Вас з хвостиком», «ох Жаришка», - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська виконавиця Наталія Могилевська блиснула розкішною фігурою під час танцю на вечірці.
"Закулісся...» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Могилевська позує в білосніжному міні, ефектно демонструючи розкішну фігуру. При цьому разом з нею в «клітці» танцює чоловіки в одних шортах. Завдяки тому, що в якийсь момент наряд співачки розкрився, в кадр потрапили значні груди кумира мільйонів.
Нагадаємо, що Могилевська в міні пристрасно притулилася до молодого красеня: "Вогонь жінка».
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська і Влад Яма ошелешили возз'єднанням, секрет розкритий: "вже восени...".
Також Politeka писала, що Могилевська без білизни посвітила пишним бюстом на червоній доріжці: "можна тільки закохатися".