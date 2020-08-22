Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська вразила зворушливим знімком з хореографом Владом Ямою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Яких зірок за масками в шоу "Маскарад" хотіли б побачити?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Могилевськаиі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Поруч з ним розцвіла», «яка ви сяюча і позитивна»,» красиві ви разом😍», «Наталя, ваша пара найяскравіша була і є і буде👍 👍 👍, супер», «цікаво побачити Вас з хвостиком», «ох Жаришка», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська виконавиця Наталія Могилевська блиснула розкішною фігурою під час танцю на вечірці.

"Закулісся...» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Могилевська позує в білосніжному міні, ефектно демонструючи розкішну фігуру. При цьому разом з нею в «клітці» танцює чоловіки в одних шортах. Завдяки тому, що в якийсь момент наряд співачки розкрився, в кадр потрапили значні груди кумира мільйонів.

Нагадаємо, що Могилевська в міні пристрасно притулилася до молодого красеня: "Вогонь жінка».

А ще Politeka повідомляла, що Могилевська і Влад Яма ошелешили возз'єднанням, секрет розкритий: "вже восени...".

Також Politeka писала, що Могилевська без білизни посвітила пишним бюстом на червоній доріжці: "можна тільки закохатися".