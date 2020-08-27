38-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма, который является судьей в шоу «Танці з зірками», удивил милым фото

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у хореографа появилась серия снимков, на которых он стоял, прижавшись к главному призу нового сезона шоу и желанному трофею – кубку «Танців з зірками». Влад выглядел очень счастливым, но все же сделал грустную физиономию, показав, что очень хочет этот кубок. Он сильно прижал его к себе и смотрел в кадр.

«А кто же это каждый год держит в руках Кубок, ни разу его не выиграв?!», - подписал снимок хореограф.

За три часа его фото собрало более 3,4 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Как же он Вам к лицу! Идеально», «Счастливый человек))))», «А Влад в двух ипостасях может держать этот кубок: и как тренер и как участник-танцор. Один из лучших!», «Точно не Наташа Могилевская», «А может снова все начать», «Ох! Снять мне годков так 30. Точно бы», - пишут пользователи сети.

Как известно, Влад Яма принимал участие в шоу как танцор в паре с Наталией Могилевской, но они не победили в шоу. Зато это стало началом карьеры Ямы, который после шоу был судьей в многочисленных проектах на «1+1» и СТБ.

Напомним, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит: "Качок или дрищ?".

А еще Politeka писала, что помолодевшая Могилевская в полупрозрачном наряде нежно прижалась к Яме: «Рядом с ним расцвела!».

Также Politeka сообщала, что жена Влада Ямы восхитила красотой в разлогом декольте и полупрозрачной юбке: топ пикантных фото.