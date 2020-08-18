Відомий український хореограф Влад Яма показав себе в незвичайному вигляді
На фото Влад позував без футболки і стояв перед дзеркалом у ванній. Яма знімав себе по пояс, демонструючи підтягнуті форми і ідеально гладку голову. Зухвалий погляд красеня додав знімку незвичайності і навіть страху. Танцюрист знімав себе на телефон, який тримав у руках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"05.07", - підписаний кадр, мабуть по всьому, Це час фотографії.
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Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Божечки, ось це вид".
На другому знімку Влад вже стояв у футболці, шортах і кросівках. Яма стояв у спортзалі, тримаючи штангу в руках і роблячи з нею вправи. За виразом обличчя танцюриста можна зрозуміти, що це не так просто, як може здатися на фото.
"Качок або дрищ", - запитав хореограф під фотографією, яку опублікував в сторіс Instagram.
Раніше ми повідомляли, що дружина українського хореографа Влада Ями Ліля показала себе і розповіла про настрій.
На кадрах красуня здалася в білому топі і шортах. Зірка вирішила волосся зібрати в хвіст, яким крутила перед камерою.
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