Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія показала себе і розповіла про кінець літа
На фото Ліля показала себе в сукні з чорним верхом і великим декольте і прозорою спідницею. Зірка спокусливо вигнулася, показуючи ідеальні вигини перед об'єктивом камери. Яма залишила волосся розпущеним і посміхалася. На другому фото дружина танцюриста вже присіла, повернувшись в профіль до камери, роблячи знімок дуже ніжним. Третій кадр вийшов майже аналогічним, але це не завадило йому бути по-своєму захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Нехай літо вже закінчується, але сонце всередині нас має бути завжди. Ваша посмішка-запорука успіху! Знаєте, що я помітила за час подорожей по Америці - люди посміхаються один одному просто так і завжди. А ще можуть тебе зупинити і просто так зробити комплімент, що у тебе красиві кросівки або футболка", - написала Ліля.
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Фанати, включаючи чоловіка Влада, поставили майже 700 лайків і написали коментарі:
"Посміхаюся і кажу, що ти найкрасивіша!", "Навіть не знаю. Але якщо вибирати, то мені фото 2", " Всі фото по своєму прекрасні. На жаль менталітет нашого народу до цього не зовсім готовий. Хоча всяке буває в житті)", " Ліля, ви така красуня! Така світла, стильна, смачна!Щастя Вам!", "мені подобаються всі фотки, ви красива, я вам особисто не знаю, але мені здається що ви ще й добрий і позитивна людина", "Ліля вам нескінченно можна говорить що ви красива .Ви неймовірно чарівна ви БОГИНЯ!".
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