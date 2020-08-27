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Після карантину російська актриса Христина Асмус заявила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим

Як передає Politeka.net, у зв'язку з дикою популярністю актриси, новина про їх розлучення викликала справжній резонанс. Обговорення не вщухають досі, артистам раз у раз приписують романи з відомими особистостями. Варто відзначити, що пара не стала розповідати, через що саме вони розлучаються.

У зв'язку з відсутністю заяв від зірок, в мережі вирішили самостійно обговорити їх розставання. Так, в одному з російських видань створили опитування щодо того, як Асмус пережила розставання з Харламовим.

Найбільше читачів відповіли, що Христина, найімовірніше, закрутила роман з кимось, хто допомагає їй розвіяти тугу. За цей варіант проголосували більше 38% користувачів.

Близько 30% опитаних вважають, що «вона намагається приховати свій біль жартами на тему розлучення».

Ще 21% думають, що Христина вже давно пережила розлучення, так як зараз виглядає бадьорою і щасливою. Найменше людей проголосували за варіант, в якому Асмус спустошена після завершення шлюбу.

Раніше ми писали, що Асмус блиснула розкішною фігуркою в короткому топі і легких блакитних штанях на балконі.

Нагадаємо, що розпусна Асмус з нескромним декольте раптово вилаялася:"Вау, і груди начебто є".

А ще Politeka писала, що Христину Асмус поставили на місце після "п'яної" витівки:"на Кошкіну хочеш бути схожою, щоб Гарік повернувся".

Також Politeka повідомляла, що Христина Асмус кайфує після скандального розлучення: "Шкода, що Харламов...".