Після карантину російська актриса Христина Асмус заявила про розлучення з коміком Гаріком Харламовим
Як передає Politeka.net, у зв'язку з дикою популярністю актриси, новина про їх розлучення викликала справжній резонанс. Обговорення не вщухають досі, артистам раз у раз приписують романи з відомими особистостями. Варто відзначити, що пара не стала розповідати, через що саме вони розлучаються.
У зв'язку з відсутністю заяв від зірок, в мережі вирішили самостійно обговорити їх розставання. Так, в одному з російських видань створили опитування щодо того, як Асмус пережила розставання з Харламовим.
Найбільше читачів відповіли, що Христина, найімовірніше, закрутила роман з кимось, хто допомагає їй розвіяти тугу. За цей варіант проголосували більше 38% користувачів.
Близько 30% опитаних вважають, що «вона намагається приховати свій біль жартами на тему розлучення».
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Ще 21% думають, що Христина вже давно пережила розлучення, так як зараз виглядає бадьорою і щасливою. Найменше людей проголосували за варіант, в якому Асмус спустошена після завершення шлюбу.
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А ще Politeka писала, що Христину Асмус поставили на місце після "п'яної" витівки:"на Кошкіну хочеш бути схожою, щоб Гарік повернувся".
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