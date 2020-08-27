30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розпалила мережу інтимним одкровенням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в спальні на ліжку. Варто відзначити, Кошкіна останнім часом знаходиться під особливо пильною увагою користувачів - після появи чуток, що за нею приударив Харламов, який оголосив про розлучення з актрисою Христиною Асмус.

Так, гаряча "заміна Асмус" вляглася на живіт і склала губи "качечкою". Кошкіна при цьому "здавила" свій апетитний бюст, блиснувши пікантними округлостями і лініями.

"Хто там цікавився, чи зручно мені спати на животі?✌ 🏼 😅 # goodnight", - підписала фото Яна, натякаючи на те, що пишні груди їй нітрохи не заважають.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"😂Харламов спи спокійно 😁 😁 "

"Дивлячись на чиєму животі😉"

"Шикарна🔥 Яночка спи як тобі зручно 😉 ти сексі 😘"

"Чого тільки не сфотографуєш і не напишеш заради хайпа і лайків"

"На бьянку схожа"

"Така няшна 🤗"

"Вам явно незручно"

"Головне м'якенько😂"

"Качині історії силіконової долини"

"У Асмус вежу зірвало,, херню виставляє,, хоча теж дуже красива дівчинка,, але понесло не туди 🤩 🤩 🤩 "

Раніше ми повідомляли, Кошкіна викликала фурор знімком з гримерки. Красуня продемонструвала "смачні" частини тіла, обтягнуті в зухвале червоне міні-плаття.

"З цього фото можна подумати, що мені вже скоро в пологовий будинок) але це не так. Фасон сукні такий🤰 А взагалі, цікаво, якою я буду матусею?🤪 ",- несподівано заговорила про материнство Кошкіна.

Нагадавши, "Пишногруда наречена Харламова" розкрила свою гордість і показала незвичайний дар: "ти з іншої планети?"

А ще Politeka писала, спекотна обраниця Харламова показала в декольте, чим краще Асмус: "Мужики в шоці"

Також Politeka повідомляла, що Харламов закликав Лукашенка перестати розстрілювати власний народ