30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розпалила мережу інтимним одкровенням
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в спальні на ліжку. Варто відзначити, Кошкіна останнім часом знаходиться під особливо пильною увагою користувачів - після появи чуток, що за нею приударив Харламов, який оголосив про розлучення з актрисою Христиною Асмус.
Так, гаряча "заміна Асмус" вляглася на живіт і склала губи "качечкою". Кошкіна при цьому "здавила" свій апетитний бюст, блиснувши пікантними округлостями і лініями.
"Хто там цікавився, чи зручно мені спати на животі?✌ 🏼 😅 # goodnight", - підписала фото Яна, натякаючи на те, що пишні груди їй нітрохи не заважають.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
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"У Асмус вежу зірвало,, херню виставляє,, хоча теж дуже красива дівчинка,, але понесло не туди 🤩 🤩 🤩 "
Раніше ми повідомляли, Кошкіна викликала фурор знімком з гримерки. Красуня продемонструвала "смачні" частини тіла, обтягнуті в зухвале червоне міні-плаття.
"З цього фото можна подумати, що мені вже скоро в пологовий будинок) але це не так. Фасон сукні такий🤰 А взагалі, цікаво, якою я буду матусею?🤪 ",- несподівано заговорила про материнство Кошкіна.
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