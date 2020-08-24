Користувачі в захваті від "нових" дітей російського шоумена Гаріка Харламова

Про це пише Politeka.net.

За свої 39 років резидент Comedy Club Гарік Харламов був двічі одружений.

До цього моменту фанати були впевнені, що у російського гумориста лише дочка Анастасія, яку йому в 2014 році народила актриса Христина Асмус.

Але Гарік Харламов поспішив познайомити шанувальників зі своїми іншими "дітьми". За допомогою мобільного додатку комік вирішив пофантазувати, якими можуть бути його діти від інших зірок шоу-бізнесу.

"Ось варіант моїх дітей від Джолі, Шейк, Куценка, Батрухи і ще декого ... ) гортайте", - підписав курйозні знімки Гарік Харламов у своєму Instagram.

Користувачам, в тому числі і зіркам російського шоу-бізнесу, сподобалася публікація Гаріка Харламова, і вони залишили десятки захоплених коментарів.

"Наші найрозумніші! Відразу видно!) ", "З Гузєєвою прийомні", " Я б на вашому місці народила від Гоші Куценка. Ну я на будь-якому б місці народила від Гоші Куценка. Ну подобаються мені лисі, що ж з цим робити", "Ну Гузєєва так Гузєєва, рада вам та любов", " Гарік, ти не боїшся, що Гузєєва на тебе порчу наведе за таких дітей?", "Дуже дивно, що ви уявляєте собі своїх можливих дітей не тільки від жінок"," чому так смішно, коли ніби як сміятися непристойно", "Найсимпатичні від Батрудінова вийдуть. Хоча хто б сумнівався", " Гарік чому Гузєєва завжди страждати повинна?",- жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, як Харламов розсмішив фанатів черговою витівкою.

В Instagram артиста з'явився уривок з фільму "Аквамен", в який за допомогою програми вмонтували його обличчя.

Правда, Харламов вирішив вибрати жіночу роль і приміряв на себе роль міри, яку зіграла актриса Ембер Херд. В результаті, на Гаріку красувався жіночий корсет і червоний перуку.

Нагадаємо, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами

Як повідомляла Politeka, Харламов після розлучення з Асмус повідав про майбутню дружину, Бузова не змовчала

Також Politeka писала, що Харламову знайшли, ким замінити Христину Асмус, від красуні очей не відірвати