32-річна російська актриса Христина Асмус приголомшила публіку зухвалою поведінкою і відвертим фото
Як передає Рoliteka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала зблизька свої "стиглі" дари природи.
Так, Христина всунула в камеру спокусливе декольте, без тіні збентеження блиснувши спокусливими лініями. Дівчина "закусила" ніготь, пустотливо стрельнувши оченятами.
"#мяубл*ть🐾", - підписала фото актриса.
Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене. Деякі дорікнули Христині в занадто зухвалій поведінці після оголошення про розлучення з коміком Гаріком Харламовим.
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"Зручно з такими нігтями?"
"Христиночка, ви така миленька. Приємно за вами спостерігати. А колір волосся - моя мрія😊."
"Які очі 😻"
"Господи.... Зовсім у Вас кукуха поїхала, після розлучення)))))"
"😂Відверто різко"
"Кіс Кіс Кіс🤣"
"Христина хорошієте з кожним днем! 🤗 🌷"
"потужноооо😍"
"Не варто було вставляти мат. Ти ж дівчинка. Ти ж молода мама"
"Ось це несподівано ♪"
"Вау, і груди начебто є"
Раніше ми повідомляли, Асмус показала себе в стильному рожевому костюмі, розповівши про найближчі плани на майбутнє, в які входить веселе проведення часу відразу з трьома відомими в шоубізі чоловіками.
"Цього року я увійшла до складу журі кінофестивалю "Коротше" (!) разом з режисером Климом Шипенком, актором Андрієм Смоляковим і журналістом Андрієм Колесніковим. Фестиваль вперше проходить онлайн на "КиноПоиск HD", - повідомила актриса.
"Костюм і туфлі бомбічні!"; "Мммм, моя дівчинка)"; " хороша компанія❤️"; "занадто рожево!", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній».
Також Politeka писала, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами: "у тебе найменший".
Як повідомляла Politeka, Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми».