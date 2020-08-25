Російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників своєю красою на курорті

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" фото, зроблене на балконі. Звідти відкривається прекрасний вид на морське узбережжя, куди знаменитість нещодавно переїхала заради нового проекту. Сама Христина Асмус стоїть босоніж на плитці і променисто посміхається. Вона одягнена в просторі блакитні штани і короткий білий топ, який оголив її плоский живіт. "Обстановка по кайфу", - підписала красуня.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд усміхненої зірки і залишили багато компліментів в коментарях. Багато хто помітив, що вона навіть покращала після розлучення:

"Розлучена 😍"; "Сяюча красотулька 👍🔥😍"; "Дуже ніжний образ, Христина🌹"; "Який класний домашній цибуля 😍"; "Христина, ти класна🤩😋"; "Прям натхнення ✨✨✨"; "Шкода, що Харламов не знімає"; "Прикольно ти кайфуєш💓💓💓"; "Симпотяжка 😜😜😜😜"; "Ви така гарна! і смішна! мріяла б попрацювати з вами"; "Піжамна вечірка починається"; "Христина, після розлучення, прям розцвіла🌺"; "Ну ось відразу видно закохану дівчину 🙌 очі горять, все добре"; "Просто бомба"; "зараз подорослішала, стала впевненіше в своїх силах, а головне - свобода".

Не так давно Христина Асмус розлучилася з гумористом Гаріком Харламовим, але не дуже засмучується з цього приводу. Ймовірно, робота допомагає їй пережити розставання, так актриса повідомила, що на цілий місяць переїхала в курортне місто Геленджик. Тут вона зніматиме новий проект разом з Тимуром Родрігесом та Іваном Охлобистіним.

Нагадаємо, що Асмус зганьбилася, показавши фігуру в чорному купальнику:"Купила на ринку".

Як повідомляла Politeka, перед роздягненою Асмус не встояв навіть Тарзан, королевою пора ревнувати: "Христинка, ти просто...".

Також Politeka писала, що скандальна Асмус повністю роздяглася і показала, навіщо розлучилася з Харламовим: «Гарік просто зобов'язаний...».