Популярна російська актриса Христина Асмус приголомшила новим відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Асмус записала для фоловерів ролик, де вона кривляється, знімаючи себе на камеру під пісню популярного виконавця Niletto.

"Аліса любить себе", - коротко підписала вона кадри.

При цьому варто відмінити, що Асмус постала в абсолютно невластивому їй образі.

Вона зображена з коротким темним волоссям і чубчиком. Новий образ зірка доповнила яскравим макіяжем: очі підведені стрілками, а губи нафарбовані червоною помадою.

У мережі запідозрили, що такі зміни в зовнішності не просто так.

«На Яну Кошкіну хочеш бути схожою, щоб Гарік повернувся", - пишуть в коментарях.

Раніше в мережі з'явилися чутки, що Гарік Харламов закрутив роман з 30-річною актрисою і блогеркою яною Кошкіною. Однак сама дівчина спростувала подібні домисли.

Що ж стосується відео Асмус, то більше ніж її нова зовнішність користувачів соцмережі приголомшила поведінка артистки. Її навіть запідозрили в зловживанні алкоголем або іншими речовинами.

"Зовсім спятила дівчинка вже...", » Не впізнати зовсім🔥«,» Забухала чи що«, " знову Гаріка спокушає?", "З глузду з'їхала, мені здається на тлі розлучення»," Упоротая», " ти під чим?", "Дуристика якась" « "мені здається, Христина кукухой поїхала", " чого обожралася?", "Нажралася, поводься пристойно", - коментують відео Асмус.

Нагадавши, щаслива Асмус в короткому топі показала, як виглядає кайф:"груди яка потужна, аж...»

Як повідомляла Politeka, схудлий Харламов показав, як розважається після розлучення з Асмус: "на Пирожкова скидається".

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