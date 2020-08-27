Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі змінила чорне плаття на більш свіжий наряд

Як пише Politeka.net, свіжі фотографії з'явилися на фан-сторінках зірки в Instagram. Джолі вийшла на прогулянку зі своєю донькою Вів'єн. Актриса була одягнена в чорні джинси і білу об'ємну сорочку. Її дочка вийшла на вулицю в шортах і синій футболці. У обох на обличчі були маски.

У західних ЗМІ також повідомили, що в сумці Вів'єн несла собаку. Як відомо, в особняку Джолі живе кілька собак, за якими доглядають діти.

У коментарях двояко відреагували на новий вихід Джолі в люди. Як відомо, останнім часом зірка часто з'являється на вулиці в чорних нарядах. Її поява в білому викликала справжній фурор.

"Красуня", "біле їй до лиця", " безпека-це ключ до успіху, мені це подобається!", "Таке відчуття, що з Джолі живе тільки ця дитина... а всі інші куди поділися?", "Худюща яка", "Красиво", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Джолі регулярно виходить за покупками і на прогулянку зі своїми дітьми. Як правило, з нею виходить хтось один з її шістьох дітей. Так, нещодавно, Джолі вийшла за покупками з сином Ноксом. Але найчастіше її бачать з Вів'єн.

Нагадаємо, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу:"не може пробачити".

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Також Politeka повідомляла, що худюща Джолі вся в чорному спантеличила зовнішнім виглядом на прогулянці з донькою: «виглядають моторошно».