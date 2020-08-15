Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі обмежила спілкування своїх дітей з батьками колишнього чоловіка

Нащадки іменитих американських акторів Бреда Пітта і Анджеліни Джолі не спілкуються з дідусем і бабусею по батьківській лінії ще з 2016 року. Про причини такого рішення пише Сьогодні.

Як виявилося, спілкуванню дітей з родичами перешкоджає сама Анджеліна Джолі. Актриса категорично проти того, щоб її шестеро дітей проводили час разом з Вільямом і Джейн Пітт.

Відносини голлівудської актриси з колишньою свекрухою залишають бажати кращого. Останньою краплею стала стаття, написана матір'ю Бреда Пітта для одного з американських видань, в якій вона негативно висловилася з приводу одностатевих шлюбів. Актриса та і не змогла пробачити жінці цей вчинок.

Подібна позиція є неприйнятною для Джолі, так як зірка відома своєю підтримкою ЛГБТ-спільноти і боротьбою за рівні права всіх людей. У зв'язку з цим, Анджеліна не дозволяє Джейн і її чоловікові бачитися з онуками.

Варто враховувати, одна з неповнолітніх дочок Анджеліни і Бреда має намір змінити стать. За деякими даними, Шайло Джолі-Пітт почала приймати гормональні препарати ще в 13 років. Зіркові батьки рішення дівчинки підтримали.

Відзначимо, що Джолі і Пітт виховували трьох рідних дітей: 14-річну Шайло, 11-річних близнюків Нокса і Вів'єн, і трьох прийомних: 15-річну Захару, 16-річного Пакса і 18-річного Меддокса. Після розлучення, яке сталося в 2019 році, шестеро дітей залишилися жити з матір'ю.

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