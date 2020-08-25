Голлівудська зірка Анджеліна Джолі вийшла на прогулянку зі своєю молодшою донькою Вів'єн

Як передає Politeka.net, серія фотографій з Джолі з'явилася на її фан-сторінці в Instagram. У кадр потрапив момент, коли вони з донькою котили візок з канцелярськими товарами з магазину.

Джолі була одягнена в чорну довгу сукню з оголеними плечима і чорну маску. На Вів'єн була одягнена хлоп'яча футболка і шорти. Варто відзначити, що Джолі виглядала більш здоровою, ніж на попередніх фото, де у неї спостерігалася хвороблива худорба. Більш того, на свіжих фото Джолі навіть посміхалася.

Шанувальники залишили масу компліментів зірці, а хейтери – негативних коментарів з приводу зовнішності Джолі і її дитини.

"Анджеліна турботлива домогосподарка і мама!", "Супер жінка і мама","Щедра серцем","що за взуття на дитині?", "Якісь закатовані життям люди. Виглядають моторошно", "як мені шкода їх усіх. Ніякого особистого життя. Папараці задовбали", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Джолі не вперше ловлять на вулицях Лос-Анджелеса з дітьми. Вона любить виходити на прогулянки з ким-небудь одним зі своїх шістьох дітей. Раніше її сфотографували з сином Ноксом на прогулянці.

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