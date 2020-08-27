Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі здивувала фанатів яскравим знімком

Як пише Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Актриса поділилася портретом, на якому показала себе у всій красі. На фото можна в деталях розгледіти пухкі губи зірки, її красивий ніс і надзвичайно красиві очі.

У коментарях шанувальники стали обговорювати, що у Мер'єм дуже незвичайний колір очей, який заворожує і гіпнотизує. За дві години пост красуні зібрав понад 140 тисяч лайків.

"Красуня яка! Чарівне великооке блакитнооке створіння!", "Вааау, яка красуня», «не думай занадто багато, все буде добре», «яка вона красива», «Вас забули пані Мер'єм, ви колись були знамениті», «найкрасивіша», «Вау чудова краса», «Ти така красива, я так тебе люблю», «я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити», «Королева», «Богиня», «Твої очі вогонь», -пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі роздяглася заради пікантної зйомки в чорно-білих тонах. Вона прикрила груди квітами і листочками. Фанатам серіалу пікантні фото Мер'єм дуже сподобалися, вони оцінили красу і сміливість актриси.

Нагадаємо, що роздягнена Узерлі з "Величного століття" прикрилася квітами, змусивши почервоніти всіх:"мрія султана".

А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" засліпила красою в жіночному вбранні:"Казкова".

Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" оголила декольте і звела з розуму пружним тілом:"мій ідол".