Відома актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в "Величному столітті", показала себе, захопивши фанатів

На фото дівчина була в топі з величезним декольте. Мер'єм сиділа на дивані, склавши ноги перед собою. Узерлі відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. Можна помітити, що актриса не любить носити білизну і трохи навіть засвітила бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків за півгодини і написали коментарі:

"З любов'ю з Албанії", "Прекрасна, красива", "найкрасивіша актриса, найкраща", "ти красива і чудова", "Моя любов", "прекрасна Мер'єм", "знайшли природний газ", "мій ідол", "Ти така красива", "Мері, дитинко, десять чоловік вмирають від цієї особи", "захоплююся тобою", "ти мені дуже подобаєшся", "яка ти чудова", "Gorgeous", "шалено красива", "брешуть, що султан там щось таке їв".

Повідомлялося, що зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі здивувала фанатів відвертою фотосесією.

Заради пікантної зйомки в чорно-білих тонах актриса роздяглася і розляглася грудьми догори. Пікантні місця Мер'єм Узерлі прикрила різними кольорами, пелюстками і листочками.

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