Популярна актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в серіалі "Величне століття", похвалилася красою в красивому вбранні

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у красуні в Instagram. Дівчина сиділа за столом, і задумливо дивилася вдалину, спершись на руку. Перед нею стояла чашка з какао і тарілка з печивом. Завдяки приємному освітленню, виглядала зірка турецьких серіалів чудово - її обличчя блищало від краси. Великі очі, пухкі губи і ідеальний колір обличчя звів фанатів з розуму.

"Мрію про солодощі🍫 🍬 🍭, # lemonade🍊, #cacao і горіхи, і мир, і любов❤ ️ і щастя💃... про тебе і про мене 💕 і відпочинок від цього хаосу", - підписала фото Мер'єм.

За годину її фото зібрало понад 110 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Прикольно", «дуже красиво», «неповторна», «ви дуже дуже красива», «Чому ти така красива», «гаряча, казкова, приголомшлива, фантастична королева, красива чудова, феноменальна Роксолана», «дуже-дуже мило», «ти така красива», «ти султан мого серця», "Мила жінка, яка ти красива", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Узерлі блиснула оголеним тілом, прикрившись лише квітами.

Нагадаємо, що томна Мер'єм Узерлі з "Величного століття" спокусила видом на дивані:"Така солодка".

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