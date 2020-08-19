Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в серіалі "Величне століття", похвалилася красою, прикрившись квітами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, знаменитість позує лежачи з розпатланим волоссям, прикривши значні принади квітами. Разом з тим, вона вирішила також не прибирати з фігуристих вигинів руки, ефектно заглядаючи при цьому в кадр.

«Мрія султана», «красуня. Ось це справжня краса. Й без вульгарності», «Божественні вигини», «дуже крута», «вогонь фотки! Супер», «надзвичайна краса й диво», - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня була в чорних штанях і кофті з сіточки, а образ доповнила окулярами. Волосся Мер'єм вирішила зібрала у хвіст. Поруч сиділа дівчинка в кофті й червоному сарафані під нею. Малятко тримала в руках пачку з ласощами й відвела погляд від камери. Фото вийшло сімейним і ніжним.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів.

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