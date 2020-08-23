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Долар і євро синхронно летять на дно, після вихідних курс валют різко зміниться: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 23 серпня застигне на тлі трагічного прогнозу для іноземної валюти.

Згідно з даними національного регулятора, незважаючи на "застиглу" ситуацію, долар грандіозно завалиться. Торги почнуться з -8,7 гривень.

Євро ж "розженеться" ще більше. Після нетривалого затишшя валюта впаде на 9,09 гривні.

Відповідно, курс виглядає наступним чином:

100 доларів — 2748,12 гривні;

100 євро - 3255,29 гривні.

У той же час російський рубль також «відхопить» від гривні. Десять купюр можна буде купити за 3,7202 гривні.

Нові правила оформлення грошової допомоги, хто і скільки отримає: "українцям до 35 років буде..."

Під час карантину українці можуть отримати від держави допомогу в розмірі не менше однієї тисячі гривень.

Так, Міністерство економіки і Державна служба зайнятості опублікували інформацію про те, які виплати покладаються громадянам.

Так, громадянам до 35 років повинна надаватися допомога по безробіттю терміном на півроку (або 180 днів) в розмірі 1000 гривень на місяць - на час карантину і ще 30 днів після його завершення. Надалі ця сума скоротиться до 650 гривень. При цьому, якщо у людини відсутній трудовий стаж чи вік становить більше 35 років - то зазначені виплати не передбачаються.

В цілому розмір виплат залежить від середньої заробітної плати, періоду без роботи і стажу. Наприклад, тим у кого такий період займає до двох років - належить 50%, більше 10 років - уже 70%.

Зеленський проговорився про нове підвищення зарплат, грошей відразу не вистачить: "З 1 вересня..."

Зеленський упевнений, що український бюджет обов'язково витримає трьохетапне підвищення мінімальної заробітної плати і підкреслив, що це небезпечно робити в короткі терміни.

Президент висловив упевненість, що після першого підвищення мінімалки до 5 тис. грн (вже з 1 вересня) уряд зможе провести й наступне - до 6,5 тис. в липні 2021 року.

За словами гаранта, це підвищення стане ключовим моментом в боротьбі з бідністю громадян. Зеленський акцентував увагу, що таке рішення говорить про правильне ставлення до людей.

Раніше ми повідомляли, разом з підвищенням мінімальної зарплати, в Україні повинні зрости й пенсії. Відповідно до закону, українці, які досягли віку 65 років і виконали вимоги щодо стажу, отримуватимуть не менше 40% від мінімалки - до 1 вересня сума становить 1889 грн, а після 1 вересня вже - 2000 грн.

Крім того, окремо в законі обмовляється момент з отриманням виплат за покійних родичів. Йдеться про пенсіонерів з окупованих територій.

Так, згідно з документом, якщо пенсіонер з окупованої території помер, його родичам належить виплата пенсії аж до місяця членам його сім'ї. Для цього їм необхідно звернутися до місцевого управління Пенсійного фонду протягом шести місяців з дня смерті.

Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи

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