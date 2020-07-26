Озвучены риски о которых нужно знать украинцам

Украину ждут последствия из-за повышения зарплат в 2020 и 2021 годах

В планах Кабмина в этом году повышение размера минимальной заработной платы до 5000 грн. Также госбюджет на 2021 год разрабатывается, с учетом минимальной зарплаты в 6000-6500 грн.

Однако повышение минимальной зарплаты может привести к росту заработных плат «в тени», заявляют в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

В частности, повышение минимальной зарплаты вызовет рост налоговой нагрузки на бизнес, который исправно платит налоги.

"В случае реализации озвученных планов ощутимо возрастет максимальная величина базы начисления единого социального взноса. При этом, самый ощутимый удар будет нанесен именно по добросовестным налогоплательщикам, которые открыто выплачивают заработную плату своим работникам", - подчеркнули в ЕБА.



Кроме того, это создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, которые будут проигрывать тем предпринимателям, которые уклоняются от выплаты официальной зарплаты.



"Можно ожидать уменьшения официальной занятости, сокращение расходов на оплату труда и, в конце концов, сокращение бюджетных доходов", - говорится в сообщении.



Также ранее сообщалось, что Кабмин ухвалил инициативу Минздрава и выделил средства на повышение заработной платы медицинских работников с 1 сентября 2020 года.

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