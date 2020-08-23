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Доллар и евро синхронно летят на дно, после выходных курс валют резко изменится: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 23 августа застынет на фоне трагического прогноза для иностранной валюты.

Согласно данным национального регулятора, несмотря на «застывшую» ситуацию, доллар грандиозно рухнет. Торги начнутся с -8,7 гривен.

Евро же «разгонится» еще больше. После непродолжительного затишья валюта рухнет на 9,09 гривны.

Соответственно, курс выглядит следующим обоазом:

100 долларов — 2748,12 гривны;

100 евро — 3255,29 гривны.

В то же время российский рубль также «отхватит» от гривны. Десять купюр можно будет купить за 3,7202 гривны.

Новые правила оформления денежной помощи, кто и сколько получит: "Украинцам до 35 лет будет..."

Во время карантина украинцы могут получить от государства помощь в размере не менее одной тысячи гривен.

Так, министерство экономики и Государственная служба занятости опубликовали информацию о том, какие выплаты полагаются гражданам.

Украинцам до 35 лет без страхового стажа обязаны выплачивать помощь по безработице сроком на 180 календарных дней: от одной тысячи гривен на период карантина и 30 дней после него, а потом сумма уменьшится до 650 гривен в месяц. Если нет трудового стажа или возраст больше 35 лет - пособие не дадут.

В целом размер выплат зависит от средней заработной платы, периода без работы и стажа:

до двух лет – 50%;

от двух до шести лет – 55%;

от шести до десяти лет – 60%;

более десяти лет – 70%.

Зеленский проговорился о новом повышении зарплат, денег сразу не хватит: "С 1 сентября..."

Зеленский уверен, что украинский бюджет обязательно выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы и подчеркнул, что это опасно делать в короткие сроки.

Президент выразил уверенность, что после первого повышения минималки до 5 тыс. грн (уже с 1 сентября) правительство сможет провести и следующее - до 6,5 тыс. в июле 2021 года.

По словам гаранта, это повышение станет ключевым моментом в борьбе с бедностью граждан. Зеленский акцентировал внимание, что такое решение говорит о правильном отношении к людям.

Ранее мы сообщали, вместе с повышением минимальной зарплаты, в Украине должны вырасти и пенсии. Согласно закону, украинцы, которые достигли возраста 65 лет и выполнили требования по стажу, будут получать не меньше 40% от минималки - до 1 сентября сумма составляет 1889 грн, а после 1 сентября уже - 2000 грн.

Кроме того, отдельно в законе оговаривается момент с получением выплат за покойных родственников. Речь идет о пенсионерах из оккупированных территорий.

Так, согласно документу, если пенсионер из оккупированной территории умер, его родственникам причитается выплата пенсии вплоть до месяца членам его семьи. Для этого им необходимо обратиться в местное управление Пенсионного фонда в течении шести месяцев со дня смерти.

Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса

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