Инфляция в 2021 году будет довольно умеренной

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка.

В регуляторе пришли к выводу, что в следующем году возобновится рост национальной экономики, а инфляция будет умеренной.

Как подчеркивают в пресс-службе НБУ, в 2021 году экономика выйдет на траекторию роста, но эпидемия китайского вируса все еще будет иметь значительное депрессивное влияние на инвестиционную активность и потребление.

Это будет ограничивать темпы восстановления экономики, считают аналитики.

В таких условиях тесная координация фискальной и монетарной политик, как рассказывают в Национальном банке, является важной предпосылкой более быстрого выхода из кризиса, спровоцированного пандемией.

Ранее мы писали, что экономический эксперт Валерий Клочок предупреждал украинцев, что повышение минимальной зарплаты, которое запланировали в правительстве, приведет к росту цен и подорожанию валюты.

Эксперт уверен, что больше всего «минималка» ударит по украинскому бизнесу, ведь именно предпринимателям придется увеличивать расходы на содержание бизнеса.

Также мы предупреждали, что после анонсирования Кабмином повышения минимальной зарплаты до 5000 гривен с сентября этого года может ускорится инфляция и доллар подорожает до 30 гривен.

В то же самое время, министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для подорожания доллара до 30 гривен.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.