Курс валют в Украине 23 августа застынет на фоне трагического прогноза для доллара и евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные национального регулятора.

Так, несмотря на «застывшую» ситуацию, доллар в понедельник грандиозно рухнет. Торги начнутся с -8,7 гривен.

Евро же «разгонится» еще больше. После непродолжительного затишья валюта рухнет на 9,09 гривны.

Курс валют 23 августа будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2748,12 гривны;

100 евро — 3255,29 гривны.

В то же время российский рубль также «отхватит» от гривны. Десять купюр можно будет купить за 3,7202 гривны.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины выступил с заявлением о том, что тарифы на кассовые обслуживания в банках будут изменены. Вместе с тем, нововведения затронут и инкассаторские компании, у которых нет уполномоченного статуса, но которые при этом обслуживают банковские учреждения.

Согласно данным, было решено отменить разграничение платы по номиналам и разменным монетам. Вместо этого был установлен единый тариф за выдачу наличных: 0,4% от общей выданной суммы денег.

Кроме того, чиновники из НБУ повысили тариф за выдачу банкнот банкам с 0,3% до 0,5% от общей суммы выданных денег.

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