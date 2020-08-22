О чем нужно знать украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал повышение минималки

Об этом он рассказал изданию « Украина 24 ».

Зеленский уверен, что украинский бюджет обязательно выдержит трехэтапное повышение минимальной заработной платы и подчеркнул, что это опасно делать в короткие сроки.

"Бюджет обязательно выдержит. Первое увеличение - 5 тыс. грн, мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тыс. в середине 2021 года. Кроме того, что людям будет легче, ничего не будет. Это увеличение - это правильное отношение к людям. Они не могут себя чувствовать нищими", - сказал глава государства.

Также президент анонсировал удешевление кредитов для украинцев.

"10% ипотека в Украине должна быть для всех людей", - отметил Зеленский.

Добавим, что уже с 1 сентября размер минимальной зарплаты будет повышен до 5000 гривен, и это будет первый этап роста размера выплаты.

Следующее повышение — на тысячу гривен с 1 января и на 500 гривен с 1 июля. Если все эти планы будут реализованы, то минималка меньше чем за год увеличится почти на 40% и достигнет 6500 гривен.

Ранее мы сообщали, что в НБУ уверены, что повышение минималки улучшит ее соотношение к средней зарплате. Более того, будет увеличен спрос на внутреннем рынке (хотя очевидно, что речь пойдет в первую очередь об узком сегменте товаров первой необходимости) и она поспособствует детенизации экономики.

Напомним, про рост зарплат в Украине: стало известно, кто получит прибавку.

Как сообщала Politeka, новый кризис добьет украинцев, зарплаты урежут еще больше: названы сроки.

Также Politeka писала, что повышение зарплат обернется ударом, украинцев предупредили об опасности.