36-річна українська співачка Джамала розбурхала одночасно ніжним і пристрасним образом
Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими фото в своєму мікроблої в Instagram, на яких постала в білій довгій сукні, що хвилями спускається донизу, з неймовірно спокусливою зоною декольте.
Брюнетка вразила українців цим сміливим вбранням, який вигідно підкреслив її пишні форми.
Щаслива Джамала показла себе з різних ракурсів, посміхаючись в камеру.
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"Київ❤️🇺 🇦", - коротко підписала кадри артистка, яка наразі виконала гімн України під час церемонії підняття Державного прапора.
Користувачі моментально кинулися коментувати побачене, залишивши безліч приємних компліментів:
"Дуже вишукана та жіноча сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними. 👍❤️"
"Це було неймовірно🇺 🇦 так ніжно, чуттєво, гордість 💙 💛 Ви була неперевершена ❤ ️ вся церемонія була дуже гарна🤗"
"Бачив виступ під час виконання гімну України, це було неймовірно чуттєво дякую Вам🙏"
"Прекрасна😍 Мурашки по шкірі від вашого виконання гімну❤️ 🙏 🏻 "
"Пологи йдуть на користь!! Красатулька 👍"
"Вам дуже пасує цей образ 🤩 👏 "
"Ох, яке декольте!!)"
"Викрадачка сердець💔"
Раніше ми повідомляли, Джамала влаштувала зворушливу фотосесію: її молодшому синові Селіму виповнилося 2 місяці. Дівчина зазначила, що дуже важливо відзначати кожен місяць дитини і бачити те, як вона змінюється. На кадрах співачка постала також з чоловіком і старшим сином.
"Раніше, коли у мене не було двох моїх хлопчиків, я не розуміла, чому батьки святкують кожен місяць життя новонародженого - «нам два місяці, нам шість місяців і т.д.». А тепер розумію! Адже так чітко, такі вражаючі зміни, як в перші дні, перші тижні і перші місяці, ти більше і не помітиш. На очах у тебе виростає людина...", - йдеться в підписі.
Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "це навіть непристойно...".
Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами в зовнішності: "ніби й не народжувала".