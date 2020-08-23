36-річна українська співачка Джамала розбурхала одночасно ніжним і пристрасним образом

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжими фото в своєму мікроблої в Instagram, на яких постала в білій довгій сукні, що хвилями спускається донизу, з неймовірно спокусливою зоною декольте.

Брюнетка вразила українців цим сміливим вбранням, який вигідно підкреслив її пишні форми.

Щаслива Джамала показла себе з різних ракурсів, посміхаючись в камеру.

"Київ❤️🇺 🇦", - коротко підписала кадри артистка, яка наразі виконала гімн України під час церемонії підняття Державного прапора.

Користувачі моментально кинулися коментувати побачене, залишивши безліч приємних компліментів:

"Дуже вишукана та жіноча сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними. 👍❤️"

"Це було неймовірно🇺 🇦 так ніжно, чуттєво, гордість 💙 💛 Ви була неперевершена ❤ ️ вся церемонія була дуже гарна🤗"

"Бачив виступ під час виконання гімну України, це було неймовірно чуттєво дякую Вам🙏"

"Прекрасна😍 Мурашки по шкірі від вашого виконання гімну❤️ 🙏 🏻 "

"Пологи йдуть на користь!! Красатулька 👍"

"Вам дуже пасує цей образ 🤩 👏 "

"Ох, яке декольте!!)"

"Викрадачка сердець💔"

Раніше ми повідомляли, Джамала влаштувала зворушливу фотосесію: її молодшому синові Селіму виповнилося 2 місяці. Дівчина зазначила, що дуже важливо відзначати кожен місяць дитини і бачити те, як вона змінюється. На кадрах співачка постала також з чоловіком і старшим сином.

"Раніше, коли у мене не було двох моїх хлопчиків, я не розуміла, чому батьки святкують кожен місяць життя новонародженого - «нам два місяці, нам шість місяців і т.д.». А тепер розумію! Адже так чітко, такі вражаючі зміни, як в перші дні, перші тижні і перші місяці, ти більше і не помітиш. На очах у тебе виростає людина...", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "це навіть непристойно...".

Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами в зовнішності: "ніби й не народжувала".