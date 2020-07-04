Певица Джамала старается не упустить ни единого момента после рождения второго сына

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала в своем Instagram.

Как известно, певица Джамала стала во второй раз матерью две недели назад, и после родов ее жизнь кардинально поменялась.

По ее словам, малыш Селим-Гирай меняется каждый день, поэтому победительница "Евровидения" старается не упустить ни одного момента. Публикацию в своем микроблоге Джамала сопроводила теплым семейным снимком, на котором она запечатлена еще с животиком.

"Хочется, конечно, скорее наладить расписание. Могу сказать, что этот парень определенно требует больше внимания, нежели требовал Эмир. То ли лето, то ли весь хаос, который происходит за окном, располагает к тому, чтобы еще больше насладиться моментами материнства", - написала она в Instagram.

Джамала также отметила, что старается всматриваться в своего второго сына, чтобы замечать даже мельчайшие изменения.

"Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется... Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо... Мне казалось, это процесс будет медленнее происходить. И я жадно всматриваюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду", - продолжила украинская певица.

Подытоживая, Джамала добавила, что спустя две недели после родов поняла, насколько круто быть мамой двух сыновей.

"Говорят, что мама, у которой два сына, по-настоящему имеет крылья. Тут все сходится, у меня даже песня имеется на этот счет", - резюмировала певица в своем микроблоге.

"Пацаны - это круто! И девочка еще будет, если Вы этого захотите", "Это так кажется, что с первым ребенком как-то не так) у меня точно так же - буд-то и вовсе забыла, как дочка была малышкой, когда родился сын, будет третий - все опять будет как впервые)", "Быть мамой вообще круто!Здоровья вам!", "Очень рада за вас с Бекиром", - поддержали ее фанаты в комментариях.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.

А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.