Джамала показала очаровательные снимки в сети, которые получили множество лайков и комментариев

Как сообщает Politeka.net, совсем недавно Джамала во второй раз стала мамой – певица родила чудесного сыночка, которого назвала Селим Гирай. Всю беременность артистка делилась с поклонниками нежными фото и описывала свои ощущения и изменения, происходящие с ней в интересном положении.

Она продолжает и сейчас откровенничать с фанами и смело показывает первые месяцы жизни своего малыша.

Теперь же Джамала решила поделиться трогательным фотосетом, сделанным со своим малышом. На снимках звезда позирует с младшим сыном Селим Гираем, которого держит на своих руках.

Судя по снимкам, певице удалось вернуться в форму легко и просто, ведь на снимках она віглядит безупречно. Джамала позировала в костюме необычного кроя: спущенные короткие рукава, расклещенные штаны с замками по бокам, топ с белыми вставками. Интересной деталью стали желтые тканевые полоски на талии.

Свой образ она дополнила изящными украшениями: кулончиком, сережками и браслетом.

Поклонники пришли в восторг от сплоченной и счастливой звездной семьи. Не забыли они и о комплиментах внешнему виду Джамалы.

"Мадонна 💞", "Как так выглядеть после родов?? 🌹", " Как будто и не рожала, красотка👍💥", "Вы великолепны!", "Джамала Вы прекрасны", "Выглядишь мега😍😍😍♥️", "Какой красивый костюмчик 😘", " Ты прекрасна😍 так скучаю💔 рада что был концерт!! Люблю❤️".

Напомним, Джамала откровенно призналась в своих страхах.

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