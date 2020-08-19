От фото так и веет любовью и теплом

36-летняя украинская певица Джамала, которая недавно стала мамой во второй раз, растрогала публику семейной фотосессией

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с сыновьями Эмиром и Селимом, а также супругом.

Джамала в наряде нежно-розовых тонов держала на руках младшенького, в то время как ее муж - старшего из мальчиков. Семейная идиллия так и сквозит на каждом из кадров.

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.». А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек... Это очень похоже на эффект таймлапс, так на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок 🌸 Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие ❤️ Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим. Сегодня празднуем два! ❤️", - поделилась сокровенным певица.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное в комментариях:

"Господи как быстро бежит время. Только вчера ждали, когда вы во второй раз станете мамой😍 а тут уже 2 месяца"

"Ощущение, что Селимчик родился вот вчера, а уже два месяца, совсем взрослый парень!😂❤️"

"Невозможно красивые!"

"С "юбилеем"👏👏👏 Вам материнство очень к лицу🌷"

"Опять эти смайлики на лице, зачем 🤦🏼‍♀️"

"Пусть ваш богатырь растёт здоровенький и счастливый!!!"

"А чё старший такой грустный?"

"Какой манюсенький комочек счастья 😊"

Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".

А еще писала Politeka, что Джамала после родов покорила великолепием в красном платье: "Очень красивая".

Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".