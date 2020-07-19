Совсем недавно украинская певица Джамала стала мамой во второй раз, и сейчас она радует поклонников не только снимками малыша, но и своими собственными

Так, красотка опубликовала яркие фото в красивом платье в цветочек, сообщает Politeka.net. Кадры были сделаны близко к певице, поэтому утверждать, в какое время артистку фотографировали - нельзя.

Вероятно, Джамала на этих фото еще беременная.

На первом фото звезда позировала на стуле, и виден ее животик.

Ветер развеял волосы. Красотка улыбалась и смотрела в камеру.

На одном из фото Джа была на улице, а завершила ее образ аккуратная шляпка. Видно, что артистка просто светится от счастья.

"Придумай подпись сам", - написала певица.

За два часа пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

"Такая сильно красивая", "Просто счастливая и невероятно красивая женщина😻", "Самаааая лучшая ❤️❤️❤️", "1 фото Не выспалась 2. Задумалась. 3. Счастлива🤗😍", "Леди в красном", "Моё вдохновение 😍❤️", "Фух наконец родила🤣", "Красивая😍🙌", "Солнечная красотка Джа 🌞🌞🌞", "В ожидании чуда ❤️❤️❤️", "На всю голову мечтатель ❤️", "🌼🌼🌼 А мечты ген летят за небосклоне, прекрасная женщина, в мыслях летает. В глазах надежды, радость ожидания. Такая счастливая, света, как звезда с утра. 🌞", "Человек хоть и не летает, а крылья имеет ❤ ", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала родила чудесного сыночка, которого назвала Селим Гирай. Звезда решила показать фото с малышом, которого держала на своих руках.

Судя по снимку, певице удалось вернуться в форму легко и просто, ведь на она выглядит безупречно.

Напомним, беременная Джамала откровенно призналась в своих страхах.

А еще Politeka писала, что Джамала неожиданно появилась без живота, фото.