36-летняя украинская певица Джамала взбудоражила одновременно нежным и страстным образом
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими фото в своем микроблое в Инстаграм, на которых предстала в белом длинном платье, волнами спускающимся книзу, с невероятно соблазнительной зоной декольте.
Брюнетка впечатлила украинцев этим смелым нарядом, который выгодно подчеркнул ее пышные формы.
Счастливая Джамала показла себя с разных ракурсов, улыбаясь в камеру.
Как выглядели Бузова, Харламов, Галкин, Киркоров и другие звезды до славы: "Собчак была симпатичнее"
Звезда фильмов из "Квартал 95" показала свой цветочек прямо на берегу моря: "Зачем так..."
Шальной Киркоров в обтягивающих плавках впечатлил Могилевскую и любовника Бузовой: "На кураже!"
Молодящаяся Пугачева в прозрачной юбке дала полюбоваться своими 70-летними формами: "Ноги от ушей!"
"Киев❤️ 🇺🇦", - коротко подписала кадры артистка, исполнившая гимн Украины во время церемонии поднятия Государственного флага.
Пользователи моментально кинулись комментировать увиденное, оставив уйму приятных комплиментов:
"Дуже вишукана та жіночна сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними. 👍❤️"
"Це було неймовірно🇺🇦 так ніжно , чуттєво😍 Гордість💙💛 Ви була неперевершена❤️ Вся церемонія була дуже гарна🤗"
"Бачив виступ під час виконання гімну України, це було неймовірно чуттєво😍 Дякую Вам🙏"
"Прекрасная😍 Мурашки по коже от вашего исполнения гимна❤️🙏🏻"
"Роды идут на пользу!! Красатулька 👍"
"Вам дуже пасує цей образ🤩👏"
"Ох, какое декольте!!)"
"Похитительница сердец💔"
Ранее мы сообщали, Джамала устроила трогательную фотосессию: ее младшему сыну Селиму исполнилось 2 месяца. Девушка отметила, что очень важно отмечать каждый месяц ребенка и видеть то, как он меняется. На кадрах она предстала также с мужем и старшим сыном.
"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.». А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек...", - говорится в подписи.
Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".
Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".