36-летняя украинская певица Джамала взбудоражила одновременно нежным и страстным образом

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими фото в своем микроблое в Инстаграм, на которых предстала в белом длинном платье, волнами спускающимся книзу, с невероятно соблазнительной зоной декольте.

Брюнетка впечатлила украинцев этим смелым нарядом, который выгодно подчеркнул ее пышные формы. 

Счастливая Джамала показла себя с разных ракурсов, улыбаясь в камеру.

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"Киев❤️ 🇺🇦", -  коротко подписала кадры артистка, исполнившая гимн Украины во время церемонии поднятия Государственного флага.

Пользователи моментально кинулись комментировать увиденное, оставив уйму приятных комплиментов:

"Дуже вишукана та жіночна сукня. Джамала, материнство пішло вам на користь. Ваші очі стали більш радісними. 👍❤️"

"Це було неймовірно🇺🇦 так ніжно , чуттєво😍 Гордість💙💛 Ви була неперевершена❤️ Вся церемонія була дуже гарна🤗"

"Бачив виступ під час виконання гімну України, це було неймовірно чуттєво😍 Дякую Вам🙏"

"Прекрасная😍 Мурашки по коже от вашего исполнения гимна❤️🙏🏻"

"Роды идут на пользу!! Красатулька 👍"

"Вам дуже пасує цей образ🤩👏"

"Ох, какое декольте!!)"

"Похитительница сердец💔"

Ранее мы сообщали, Джамала устроила трогательную фотосессию: ее младшему сыну Селиму исполнилось 2 месяца. Девушка отметила, что очень важно отмечать каждый месяц ребенка и видеть то, как он меняется. На кадрах она предстала также с мужем и старшим сыном.

"Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.». А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек...", - говорится в подписи.

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Раньше, когда у меня не было двух моих мальчиков, я не понимала, почему родители празднуют каждый месяц жизни новорождённого - «нам два месяца, нам шесть месяцев и т.д.» ⠀ А теперь понимаю! Ведь так отчетливо, такие поразительные перемены, как в первые дни, первые недели и первые месяцы, ты больше и не заметишь. На глазах у тебя вырастает человек... ⠀ Это очень похоже на эффект таймлапс, так на канале Discovery в замедленной съёмке показывают, как распускается цветок 🌸 Человек меняется, раскрывается у тебя на глазах. Это настолько уникальное событие ❤️ Ты понимаешь, почему тебе хочется отметить именно этот месяц! Он больше никогда не повторится, следующий будет другим. ⠀ Сегодня празднуем два! ❤️ ⠀ Ph. @karpiy ⠀ #Maşallah

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Напомним, что Джамала призналась, как изменилась ее жизнь после рождения второго сына: "Это даже неприлично...".

Также Politeka сообщала, что Джамала с младшим сыном на руках удивила изменениями во внешности: "Будто и не рожала".