Популярний російський співак Сергій Лазарєв у чорному костюмі показав, як готуватися до виступу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"За 5 хвилин до виходу на сцену... зосереджувати..."- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Лазарєв позує в чорному костюмі, виглядавши при цьому досить серйозно. Через це лайк під знімком поставила і українська співачка Ані Лорак, з якою йому приписують роман.

"Нарешті то дочекалися 😍 вдалого виступу», «як завжди все пройде на вищому рівні», «удачі», «настрій бомбезний. І концерту вам такого ж», - пишуть вони.

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У себе в Instagram співак опублікував фото, на якому задумливо сидів на вікні. Він був одягнений в стильний костюм зеленого кольору і білі кросівки.

«Задуматися..Заїхав до Дані в гості в його нову студію й шоурум! Давно з ним не бачилися, хоча дружимо вже тисячу років. Поговорили, зрозуміли, що не час в нашому віці розкидатися людьми», - підписав фото Лазарєв.

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