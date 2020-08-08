Популярный российский певец Сергей Лазарев удивил поклонников личным признанием
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певец опубликовал фото, на котором задумчиво сидел на окне. Он был одет в стильный костюм зеленого цвета и белые кроссовки.
«Задумался..Заехал к Дане в гости в его новую студию и шоурум! Давно с ним не виделись, хотя дружим уже тысячу лет. Поговорили, поняли, что не время в нашем возрасте разбрасываться людьми», - подписал фото Лазарев.
Речь идет о молодом фотографе Данииле Величко, который очень часто фотографировал Лазарева. Судя по комментариям к посту, они с Сергеем были в ссоре. За час фото Лазарева собрало 25 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.
«Мы очень скучали по фотографиям от Дани!», «Это вообще законно быть таким красивым», «Я в ауте от вашей красоты», «Красивое фото, просто прелесть», «Но как же вам идёт зелёный», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Сергей Лазарев сделал знаковое тату. Он набил у себя на руке первую букву имени своей дочки – А. Выглядела татуировка восхитительно. Правда, многие заподозрили, что это еще и в честь Ани Лорак, с которой артисту приписывают роман.
«Ленивое утро... и да, новое тату в честь дочи», - сообщил певец.
Напомним, что Сергей Лазарев показал подросшего сына: "Мать-то есть у этих детей?".
А еще Politeka писала, что раздетый Лазарев рассекретил тату в честь любимой женщины и выдал ее имя: «Все, чего хотела, исполнилось».
Также Politeka сообщала, что мускулистый Лазарев свел с ума идеальным телом в майке, Лорак кусает локти: "О боже, какой...".