Популярный российский певец Сергей Лазарев произвел фурор новой татуировкой в честь любимой женщины

Артист активно ведет страницу в Инстаграм, где публикует различные яркие фото, сообщает Politeka.net. В этот раз певец, которого, называют любовником певицы Ани Лорак, раскрыл секрет нового тату.

Лазарев опубликовал фото, на котором он лежит в кровати, положив руку на голову. При этом четко видна вытатуированная буква «А» с витееватыми завитками.

«Ленивое утро... 😴 и да, новое тату в честь дочи…», - написал певец. При этом в хэштегах он украла Анна Сергеевна.

Отметим, пост вызвал бурную реакцию пользователей Сети. Фото активно комментируют.

«Ура! Мы ее дождались! Очень красиво», «Ураааааааа!!! Поздравляю!!!!!❤️ красиивый», «Моему счастью нет предела. Всё, чего я хотела, наконец исполнилось ❤️😊 лучший 😍», «Осталось дело за женой!👍», «Скоро от Тимати будет не отличить», «Новое тату шикарное🔥 очень красиво получилось», «А вот и тату в честь дочери😍👍Анечки🎆», «Я дождалась. Урааааа😂🔥», «Абалдеть!)✌🔥❤Очень мило!))В честь Анечки, красивые татушка, и ты», «Кайф», «Очень мило😍😊❤️», «Моё ☀️🌞 Люблю тебя», «ого, вот это жаришка❤️», - пишут в комментариях.

Напомним, растрепанная Лорак похвасталась развлечениями с бывшей любовницей Лазарева: "Какие горяченькие".

Как сообщала Politeka, похудевший Лазарев восхитил новой внешностью, Ани Лорак не устояла: «Любовь окрыляет».

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев неожиданно нашел замену Ани Лорак, уже отдыхают на яхте: "Блондиночка хороша".