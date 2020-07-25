"Какое ваше дело, люди?"

37-летний российский певец Сергей Лазарев порадовал фанатов семейным фото со старшим ребенком

Как известно, певец растит шестилетнего сына Никиту и двухлетнюю дочь Анну самостоятельно - кто мама детей, является тайной, которую артист тщательно оберегает.

Так, Лазарев, которому приписывают роман с украинской певицей Ани Лорак, выставил в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, передает Politeka.net.

На снимке счастливый отец позирует вместе с сыном на металлической лестнице - кажется, будто в каком-то закоулке. Лазарев встал на несколько ступенек ниже. На нем персиковый реглан, джинсы и белые кроссовки. Солнцезащитные очки и крупные часы на руке дополнили образ. В таком же стиле предстал и Никита. Белокурый мальчик был в синей футболке, темной джинсовой куртке и такого же цвета джинсах, а также белых кроссовках с черными полосами.

И отец, и сын искренне улыбнулись в камеру, растопив, наверное, миллионы женских сердец.

"❤️#Лазаревы #сергейлазарев #НикитаСергеевич #папаСын". - подписал фото Лазарев.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Не обошлось без традиционных вопросов о матери малышей.

"Ой, крутыши!!!🔥🔥🔥"

"Какой же Никитос, уже, взрослый🤗 Классные!😎😎👍🏼"

"Девчонки прощайте"

"Мать-то есть у этих детей, или они суррогатные?"

"Маму своего сынишки покажи!"

"Похитители сердец💔"

"А, вам не кажется, что Никитос красивее папы?😊"

"Вам тоже надоели люди «А ГДЕ МАМОЧКА? ОНИ ШТО СУРОГАТНЫЕ? ПОКАЖИТЕ МАМУ! ДЕТЯМ МАМА НУЖНА». Какое Ваше дело, люди? Просто без вазелина в любую...залезут со своим мнением"

"Коля Басков наверно следующий кто обзаведётся детьми своеобразным способом,как люди нетрадиционной ориентации Киркоров, Лазарев и т.д.

Напомним, дерзкая Ани Лорак поразила внешностью в обтягивающем костюме: "Лазарев не устоит".

Как сообщала Politeka, довольный «любовник» Ани Лорак посветил обнаженным телом на отдыхе: «Боже, что за...».