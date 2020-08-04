Популярный российский певец Сергей Лазарев покорил фанаток стильным образом

Артист активно ведет страницу в Инстаграм, где публикует различные яркие фото, сообщает Politeka.net. В этот раз обворожительный певец, которого, к слову, называют любовником певицы Ани Лорак, появился в маечке и шортах. Артистка наверняка кусает локти после такого фото.

Верх одежды позволил полюбоваться накаченными руками артиста. Звезда сложил руки в карманы и, выпрямившись, смотрел вдаль сквозь темные очки.

"Верните, пожалуйста, меня туда 😎 !! 😁❤️", - подписал фото певец, намекая на то, что хочет за границу.

Почти за час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Нееее, вы нам тут нужны❤️", "Красивый", "Всё ещё будет!", "Самый красивый тут вы❤️😎", "О, боже какой мужчинаааааа", "Опасно всё-таки в этом году далеко ехать. Надо потерпеть. Никто не знает куда эта кривая выведет. Бог даст, в следующем году все наладится и тогда сполна все будет.🙏🙏🙏", "Каааайф 😍😍очень красиво 🔥", "Сергей, вы как всегда выдающийся! 🔥😍", "Ты уже отдохнул в Сочи пора быть с детьми с мамой помогать", "А я уже на море!! Кайфушка прям неземная, согласна с Вами! 🌊🌊🌊😅🤣🙊👍 Пусть все Ваши хотелки обязательно сбудутся!! 💓🤗🍀🍀🍀🙌🌟 Потрясающее фото! Красавчик!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Сергей Лазарев позировал в черной рубашке и брюках. Он расстегнул несколько пуговиц и обнажил свою грудь.

Чтобы сделать кадр еще более соблазнительным, певец взялся руками за воротник и томно посмотрел в камеру, мужественно выпятив подбородок.

Пользователи сети похвалили артиста за внешний вид.

Напомним, растрепанная Лорак похвасталась развлечениями с бывшей любовницей Лазарева: "Какие горяченькие".

Как сообщала Politeka, похудевший Лазарев восхитил новой внешностью, Ани Лорак не устояла: «Любовь окрыляет».

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