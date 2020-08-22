Вот это да!

Популярный российский певец Сергей Лазарев в черном костюме показал, как готовиться к выступлению

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«За 5 минут до выхода на сцену... сосредоточен...» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Лазарев позирует в черном костюме, выглядев при этом достаточно серьезно. Из-за этого лайк под снимком поставила и украинская певица Ани Лорак, с которой ему приписывают роман.

«Наконец то дождались 😍 удачного выступления», «Как всегда все пройдет на высшем уровне», «удачи», «настрой бомбезный. И концерта вам такого же», - пишут они.

Как сообщалось до этого, Лазарев удивил поклонников неожиданным признанием. В частности, у себя на странице он разместил фото, как сидит у окна в стильном наряде: зеленой футболке, шортах и кроссовках.

«Задумался..Заехал к Дане в гости в его новую студию и шоурум! Давно с ним не виделись, хотя дружим уже тысячу лет. Поговорили, поняли, что не время в нашем возрасте разбрасываться людьми», - подписал фото Лазарев.

Напомним, что Сергей Лазарев показал подросшего сына: "Мать-то есть у этих детей?".

А еще Politeka писала, что раздетый Лазарев рассекретил тату в честь любимой женщины и выдал ее имя: «Все, чего хотела, исполнилось».

Также Politeka сообщала, что мускулистый Лазарев свел с ума идеальным телом в майке, Лорак кусает локти: "О боже, какой...".